На два месяца арестовали 12 моряков, задержанных в Керченском проливе

Их дела рассмотрели 27 ноября в Киевском районном суде Симферополя.

Заседания проходили сразу в трех судебных залах. Согласно вердикту судей, моряки пробудут под стражей до 25 января 2019 года.

Всего по делу о нарушении границы задержали 24 человека. Для еще девяти из них суд изберет меру пресечения 28 ноября.

Трое обвиняемых пока не могут явиться на заседания, так как сейчас проходят лечение в больнице Керчи. Все они взяты под охрану. Когда их будут судить, пока неизвестно, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ. Из-за этого Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов. На патрулирование Керченского пролива направили российские боевые самолеты. В Черном море задержали корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

По данным на 26 ноября, в Керченском проливе открыли движение гражданских судов.

Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине. Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с Ангелой Меркель действия Украины в Керченском проливе.

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