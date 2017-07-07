На Ейской косе почтили память погибших в 2010 году московских школьников

К памятному кресту, установленному на месте трагедии, возложили цветы.

В этом году исполнилось семь лет со дня гибели школьников из Москвы на Ейской косе.

В траурном мероприятии приняли участие заместитель главы района Евгений Крутько, мэр Ейска Валерий Кульков, представитель Ейской епархии отец Сергий. Они почтили память погибших минутой молчания. Затем отец Сергий отслужил панихиду, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Ейской косе 7 июля 2010 года погибли шестеро детей и воспитатель. В Краснодарский край они приехали из Москвы. Дети отдыхали в лагере «Азов». Во время экскурсии на косу их унесло сильным течением. По факту возбудили уголовное дело. В июле 2011 года суд вынес приговор педагогам, которые допустили гибель детей.

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