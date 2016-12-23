На елку в Кремль отправятся 68 кубанских школьников

Кубанские школьники 23 декабря отправятся на новогодний утренник, который пройдет в Кремле.

Они поедут в Москву на специальном поезде. Право побывать в Кремлевском дворце получили лучшие из лучших. Это победители всероссийских олимпиад, отличники учебы и другие талантливые ребята — 68 человек. Сказочную программу они посмотрят уже 26 декабря.

«У ребят будет насыщенная, интересная программа, по пути движения в Москву и обратно будут проходить конкурсы и викторины, в самом городе они посетят Измайловский парк, где пройдет мастер-класс», — рассказала начальник управления министерства образования, науки и молодежной политики по Краснодарскому краю Елена Мясищева.

Ребята становятся гостями новогоднего представления в Кремле уже 15 лет подряд. За это время хоровод вокруг главной елки страны водили уже 1,5 тыс. учеников, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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