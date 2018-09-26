На этап «Формулы-1» в Сочи в продаже осталось менее 5 тыс. билетов

Организаторы российского этапа гонок «Формулы-1» реализовали около 45 тыс. билетов и уверены, что к началу Гран-при трибуны будут полностью заполнены.

Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября.

По словам гендиректора промоутерской компании «Росгонки» Алексея Титова, трибуны заполняются очень быстро, на данный момент остается менее 5 тыс. нереализованных билетов. Титов объяснил это правильной маркетинговой стратегией и ценовой политикой на билеты.

«Мы уже морально и физически готовы на 110%, а сам автодром и технические части находятся на финальных стадиях», — отметил Титов.

Гран-при России проводится на сочинском автодроме с 2014 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за гонок «Формулы-1» ограничат движение на прилегающих к Олимпийскому парку дорогах.

В Олимпийском парке на время «Формулы-1» введут специальный режим безопасности. В дни проведения гонок в Сочи будут дежурить 170 медиков. К «Формуле-1» в Сочи откроют 170 кафе и буфетов.

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