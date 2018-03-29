На эвакуацию одного из самых крупных ТЦ Краснодара понадобилось 13 минут

Учения провели 29 марта сразу в трех торговых центрах города. Десятки сотрудников МЧС тушили условный пожар, для мониторинга ситуации применялась беспилотная авиация.

На учениях важно было проверить систему автоматического открывания эвакуационных выходов и действия сотрудников в чрезвычайной ситуации.

В торговом центре на улице Дзержинского условное возгорание было замечено в кинозале на третьем этаже. Потушить очаг пожарные смогли спустя две минуты с помощью десяти спецмашин. Серия внеплановых проверок проходит в краевой столице уже несколько дней. Их распорядился провести губернатор края после трагедии в кемеровской «Зимней вишне». Накануне пожарную безопасность проверили еще в двух ТРЦ. Учения пройдут во всех развлекательных центрах края.

Кубанцев призывают сообщать о всех нарушениях норм пожарной безопасности. Для этого открыли специальную горячую линию по номеру 8 (861) 253 13 43. Всю информацию и обращения граждан будут передавать в МЧС и другие профильные ведомства.

Огонь в торговом центре «Зимняя вишня» в столице Кузбасса унес жизни 64 человек, среди них был 41 ребенок. Три человека, которые считались пропавшими без вести после пожара в Кемерово, найдены живыми. Об этом 29 марта сообщил следственный комитет.

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