На «Евровидении» победила певица из Израиля Нетта Барзилай

Результаты конкурса объявили в ночь на 13 мая на арене Altice в Лиссабоне.

Представительница Израиля Netta (Нетта Барзилай) с песней Toy («Игрушка») стала победительницей 63-го международного песенного конкурса «Евровидение». На втором месте оказалась представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego («Огонь»), на третьем — Сезар Сэмпсон из Австрии с композицией Nobody But You («Никто, кроме тебя»).

Путевку на «Евровидение» 25-летняя Нетта Барзилай получила благодаря победе в израильском музыкальном реалити-шоу. Певица служила в Израильском военном оркестре, работала инструктором в профессиональном Лагере для молодых музыкантов. В 2016 Нетта выступила соосновательницей ансамбля The Experiment. Победную песню Toy («Игрушка») для Нетты написал один из самых успешных израильских композиторов и песенников Дорон Медали — автор гимна Тель-Авива Tel Aviv Ya Habibi.

По правилам «Евровидения», следующий конкурс проходит в стране, которую представлял победитель.

«Евровидение-2018» проходило с 8 по 12 мая в столице Португалии, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российская певица Юлия Самойлова не смогла выйти в финал «Евровидения».

Юлия Самойлова была выбрана, чтобы представлять Россию на «Евровидении-2017». Планировалось, что она выступит с песней Flame is Burning. Служба безопасности Украины 22 марта запретила российской участнице конкурса въезд в страну на три года.

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