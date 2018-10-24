На федеральной трассе А-147 в Сочи начали откачивать воду

Вечером 24 октября из-за обильных осадков произошло подтопление федеральной трассы.

В районе поселка Вардане в Лазаревском районе на 30-метровый участок трассы А-147 Джубга — Сочи приходит обильный ливневый сток. На месте работают две единицы дорожной техники, включая мотопомпу. Полной остановки транспортного потока не зафиксировано — движение осуществляется в затрудненном режиме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

На месте работают сотрудники ГИБДД, они регулируют движение на подтопленном участке дороги.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 24 октября из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

По данным на 19:00 всего в зоне затопления находятся 22 тыс. 330 домов населением 72 тыс. 537 человек, 46 социально-значимых объектов. Эвакуировано более 160 человек. В результате подтопления в Туапсинском районе погибла жительница села Кривенковского.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала. Также в Туапсе из-за непогоды ввели план «Тайфун».

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