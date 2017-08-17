На фестиваль молодежи в Сочи поступило рекордное количество заявок

Они пришли от 50 тыс. представителей молодежи из 190 стран.

Это исторический максимум всего фестивального движения, сообщил руководитель дирекции по работе с участниками и международному взаимодействию ВФМС Виталий Солонецкий.

«Это очень приличное количество, оно растет и сегодня, потому как официально кампания по приему заявок закончилась 10 июня, после этого числа все ребята, которые подают заявки, попадают в резерв», — добавил он.

Солонецкий уточнил, что общее число заявок, поступивших от россиян, составило 62 тыс. 559.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Ожидается, что в нем примут участие 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах из 190 стран в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает РИА «Новости».

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