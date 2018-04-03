На фестиваль «Провинциальная России» в Ейск приедут актрисы Екатерина Волкова и Ирина Климова

Кинофестиваль пройдет с 15 по 20 июня.
В Ейске пройдут показы как конкурсных, так и внеконкурсных кинолент. Внеконкурсные кинофильмы традиционно будут транслироваться на открытых площадках города. Перечень картин, которые будут представлены в рамках кинофестиваля, уточняется.
Участие в фестивале примут актеры Екатерина Волкова (наиболее известна по роли Веры в сериале «Воронины»), Елена Цыплакова, Валентина Теличкина, Ирина Климова, Ольга Прокофьева, Анастасия Савосина, Сергей Мухин, Александр Рапопорт, Евгений Ткачук, Иван Замотаев, Вилсонс Мартиньш, Вячеслав Гугиев и Тимур Ефременков.
Полный список актеров, которые примут участие в фестивале, огласят позже, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту