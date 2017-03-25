На фестиваль в «Орленок» приехали 50 юнкоров из Краснодарского края

В ВДЦ «Орленок» на фестиваль «Медиа-Волна» приехали 50 юнкоров из Краснодарского края. Они стали самым многочисленным отрядом участников.

В этот раз детский центр принял 200 юных корреспондентов, фотографов и операторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Воронежа, Самары, Ставропольского края, Астраханской, Тверской, Тульской, Новгородской областей, Адыгеи и Башкортостана.

Приветствия ребятам на церемонии открытия передали руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода и генеральный директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Пять дней юнкоры будут учиться и обмениваться опытом, создавать печатные и электронные проекты. Наставниками выступят журналисты телеканала «Кубань 24», газеты «Кубанские новости», преподаватели регионального образовательного проекта «Медиашкола».

В рамках «Медиа-Волны» пройдет и всероссийский творческий марафон «Останкино» для школьников 9-11 классов. Его победитель получит грант на бесплатное обучение в Московском институте телевидения и радиовещания (МИТРО) «Останкино». Мастер-классы для детей проведет известная телеведущая Мария Штейн и проректор по воспитательной работе и молодежной политике МИТРО Константин Дрегер.

Это третий по счету фестиваль «Медиа-Волна», первый стартовал в 2015 году. Он организован во Всероссийском детском центре при поддержке краевого департамента информационной политики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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