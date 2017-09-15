На фестивале Geek Picnic в Краснодаре выступят больше 20 лекторов

Гости смогут оказаться в фильме «Пятый элемент», встретиться с людьми будущего и заглянуть за границу реальности.

В краснодарском парке 30-летия Победы развернутся десятки площадок, лекции прочитают больше 20 ученых из ведущих столичных вузов. Говорить будут о науке, современных технологиях и искусстве.

«Это прежде всего среда, где могут собраться умные, образованные и творческие, любящие жизнь люди нашего города. При этом нет ограничений по возрастной категории», — сказал начальник отдела науки министерства образования Краснодарского края Михаил Шарафан.

Гости попробуют свои силы в управлении роботами, окунутся в 3D-реальность, взглянут на звезды в планетарии, проведут опыты вместе с учеными. Для того, кому ближе искусство, организуют интерактивные инсталляции, мастер-классы и откроют кинотеатр. Отличием краснодарского фестиваля от тех, которые проходили в других регионах, будут дискуссии. Звездой музыкальных выступлений станет Дива Плавалагуна — героиня культовой ленты «Пятый элемент». Она вживую исполнит знаменитый хит. Еще одно развлечение — сражения на классических игровых приставках.

«Будет большая так называемая гик-зона, где будут настольные игры, старые восьмибитные игры: Sega, Dendy. Их давно нигде нельзя достать», — рассказала организатор фестиваля Geek Picnic Серафима Чичева.

Ожидается, что фестиваль соберет больше 5 тыс. гостей.

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