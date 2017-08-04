На фестивале «Гуамка» проведут церемонию посвящения в скалолазы

Всероссийские соревнования по скалолазанию на естественном рельефе пройдут с 6 по 13 августа в Апшеронском районе.

Мероприятие проведут в десятый раз. В фестивале могут принять участие как профессионалы, так и новички.

Они будут соревноваться в нескольких категориях по лазанию — на трудность и скорость. А также могут попробовать себя в лазании в связках. Альпинистам предоставят более 100 трасс разной сложности.

Предусмотрена спортивно-познавательная программа. Участники могут заняться каньонингом и спелеологией. Для детей организуют творческие конкурсы и показ мультфильмов. Запланирована церемония посвящения в скалолазы, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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