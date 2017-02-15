На фестивале искусств в Сочи покажут спектакль «Севильский цирюльник»

В Сочи 20 февраля в рамках X Зимнего международного фестиваля искусств состоится премьера музыкального спектакля по мотивам произведений Бомарше и Россини «Севильский цирюльник».

«Предметом игры и фантазии в этом спектакле станет, прежде всего, творческое сознание автора, в самом широком смысле», — поясняют организаторы.

Спектакль поставлен в жанре комедии Буфф.

Автором постановки стал Виктор Крамер. В спектакле задействованы актер Евгений Стычкин, солисты оперы Григорий Чернецов, Дара Савинова, Ярослав Абаимов, Дмитрий Овчинников, Маргарита Калинина, а также камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

Премьера состоится в Зимнем театре, сообщается в официальной группе Сочинского концертно-филармонического объединения в соцсети «ВКонтакте».

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