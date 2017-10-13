На фестивале «Лагонаки-2017» гостей научат варить адыгейский сыр

Мероприятие пройдет 14 и 15 октября возле станицы Даховской Майкопского района Адыгеи.

На фестивальной площадке 14 октября будет работать выставка-ярмарка изделий традиционных ремесел и фермерских продуктов Адыгеи и Кубани с дегустацией напитков.

Гости смогут посетить мастер-классы по ткачеству, лепке из глины, росписи сувениров, научатся варить традиционный адыгейский сыр и купажировать горный чай. Все желающие продегустируют несколько сортов адыгейского сыра и блюда походной кухни, приготовленные на открытом огне.

Затем на главной фестивальной сцене стартует концертная программа с участием творческих коллективов Кубани и Адыгеи. Для зрителей пройдут конкурсы, викторины и открытые уроки танцев. Вечернюю программу продолжит концерт.

Поход на вершину хребта Азиш-Тау запланирован на 15 октября. После этого на фестивале пройдут различные мастер-классы и интеллектуальные игры, выступления музыкальных коллективов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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