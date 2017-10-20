На фестивале молодежи в Сочи выступила омбудсмен Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что талантливых детей нужно поддерживать и давать им возможность для развития.

До начала пленарной дискуссии Москалькова посетила несколько стендов фестиваля, в том числе и экспозицию Краснодарского края. Особенно ей понравился интерактив. Для гостьи нарисовали и подарили шарж. Она отметила, что в России сейчас многое делается для одаренной молодежи и это направление нужно поддерживать.

«Нужно создавать группы для одаренных детей, студентов. Сегодня президент очень много делает для этого и мы всячески пропагандируем. Сегодня созданы все условия для того, чтобы Россия прогрессировала», — считает Татьяна Москалькова.

Гостем на стенде Краснодарского края стал также ректор Кубанского государственного университета Михаил Астапов. Многие студенты этого вуза стали участниками фестиваля, некоторые привезли свои научные разработки.

«Ребята своими руками делают то, что может сегодня-завтра быть использовано практически», — сказал Астапов.

Торжественное закрытие фестиваля в Сочи состоится 21 октября. Последний день на молодежном слете объявлен Днем России.

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