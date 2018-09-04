На фестивале «О, да! Еда!» в Абрау-Дюрсо выступит группа The Hatters

Фестиваль пройдет 8 и 9 сентября.
Развлекательная программа на фестивале «О, да! Еда!» начнется в 11:00. Мероприятие вновь объединит на своей площадке лучших шеф-поваров Черноморского побережья, фотографов, тренеров по йоге и капоэйры, а также визажистов и ремесленников.
Концерт группы The Hatters запланирован на 20:00 8 сентября. На следующий день хэдлайнером фестивале станет Егор Сесарев, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы фестиваля.
Подробную программу фестиваля можно посмотреть здесь.
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