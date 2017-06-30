На финал Кубка конфедераций по футболу продали 53 тыс. билетов

Сборные Германии и Чили выявят победителя турнира в Санкт-Петербурге 2 июля.

По состоянию на утро 30 июня продали 53 тыс. билетов. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

«Это большое количество. Для социально незащищенных слоев населения выдано 3 тыс. билетов. Стадион будет полностью заполнен», — цитирует его ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в финальном матче встретятся сборные Германии и Чили. В Казани 28 июня команда Чили обыграла Португалию. На сочинском стадионе «Фишт» 29 июня Германия разгромила Мексику — 4:1.

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