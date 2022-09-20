“На фоне страхов вокруг мобилизации и военного положения”: российский рынок акций упал максимально с 24 февраля

Акции основных секторов упали в основную сессию во вторник на 8,84%.

Российский рынок акций серьезно просел 20 сентября после информации о референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках. Бумаги всех основных секторов совершили максимальный обвал с начала спецоперации на Украине – на 8,84%, сообщает Forbes.

Основной индикатор, индекс Мосбиржи, начал падение еще утром, в первый час торгов потеряв более 2% по отношению к показателям предыдущего дня. Днем падение усилилось — до 10,7% к 15:10 мск. Долларовый индекс РТС в течение дня падал на 10,5%. Так сильно российский рынок не обрушивался с 24 февраля текущего года.

Аналитик «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров отметил, что падение всех основных секторов и бумаг происходят на фоне информации о возможной мобилизации и военного положения.

“Они подпитываются новостями о скором проведении референдумов в ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также поручением президента нарастить выпуск оборонной продукции», — объясняет он.

«Референдумы на Украине могут стать сигналом о дальнейшей эскалации ситуации, и рынок этого опасается. Все будет зависеть от дальнейшего развития геополитической ситуации, но пока все выглядит достаточно тревожно для рынка, и снижение может затянуться», — говорит инвестор УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Теоретическое присоединение к России республик Донбасса и территорий юга Украины может привести к введению нового пакета санкций против Российской Федерации, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Инвестиционный консультант ФГ «Финам» Марат Райхель заявил, что дальнейшее поведение рынка будет зависеть от действий Кремля после оглашения результатов референдумов. Он посоветовал инвесторам осторожно подходить к покупкам новых акций. “Целесообразным выглядит сокращение «плечей» и переход в менее рисковые активы, такие как государственные облигации», — резюмирует он.

Банк России представил сценарий развития мирового экономического кризиса, который может возникнуть в ближайшие годы. Он предполагает, что во многих странах усилится инфляция и начнется рецессия, сравнимая с кризисом 2007-2008 годов.

«Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках. <…> Страны в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств», — пишут аналитики ЦБ.

А глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон призвал инвесторов и бизнесменов в ближайшее быть готовыми к крупнейшему за всю историю мировому финансовому урагану. Банкир отметил, что уже начал готовить свой банк к этому событию, о котором, возможно, будет вспоминать следующие 50 лет.

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