На форуме по охране труда в Сочи свои разработки представили 150 компаний

Ключевые темы Всероссийской недели охраны труда, которая стартовала 10 апреля, — снижение количества травм на производстве и внедрение цифровых технологий.

На форум приехали 11 тыс. профильных специалистов со всей страны. Это представители федеральных и региональных властей, госнадзора, научных и образовательных организаций, а также предприятий, оказывающих услуги в области охраны труда. В главном медиацентре Сочи развернули 20 дискуссионных площадок. В этом году организаторы сформировали деловую программу так, чтобы участники могли больше времени уделить живому общению с коллегами.

Всероссийская неделя охраны труда призвана наладить диалог между властью, бизнесом и профсоюзами. Во время центрального события форума — стратегической пленарной сессии — эксперты обсудили изменения в законодательстве и новые технологии, которые позволят и дальше снижать степень производственного травматизма. Как отметил глава Минтруда России Максим Топилин, число погибших на рабочем месте за последние пять лет уменьшилось почти на 40%, это ниже среднеевропейского показателя. На форуме не обошли и тему внезапного повышения курса валют.

«Есть понимание того, что, при необходимости, для оказания поддержки, какой-то помощи работникам предприятий, все инструменты есть. Неоднократно разворачивали, если было необходимо, программу поддержки. Здесь нет каких-то ограничений. Нужно просто время для того, чтобы сделать какие-то выводы», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Кроме того, 150 российских и зарубежных компаний показали свои разработки по производственной безопасности. Достижения в области охраны труда, социального партнерства и занятости населения представила и кубанская делегация.

«Неделя очень важная. Здесь, во-первых, есть площадки для общения, для понимания каких-то новых стандартов, причем мировых. Здесь очень много иностранных производителей и тех, кто сегодня разрабатывает новые стратегии, концепции и тактики в отношении безопасного труда. Я думаю, что это будет полезно для всех участников. И конечно, сегодня предприятия должны находить дополнительные средства для того, что развивать сферу безопасного труда», — отметила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Завершит форум панельная дискуссия. На ней эксперты обсудят изменение перечня вредных работ для женщин. Сейчас в этот список входит около 400 профессий.

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