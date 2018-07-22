На форуме «Регион 93» соберутся участники волонтерского движения

Третья тематическая смена «Регион Добра» продлится с 23 по 29 июля.

Тема выбрана с целью объединить волонтеров и добровольческие организации для повышения морально-нравственных качеств современного человека и решения общественно полезных задач. В смене примут участие молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, представители добровольческих некоммерческих организаций и объединений.

В рамках смены участники рассмотрят лучшие добровольческие и волонтерские практики, инновационные формы организации добровольческой и волонтерской деятельности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2018 году в рамках молодежного форума проходит пять смен. «Регион 93» примет около двух тыс. юношей и девушек. С 15 по 20 июля здесь прошла смена, посвященная кубанскому казачеству.

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