На форуме «Регион 93» стартует смена, посвященная кубанскому казачеству

Вторая тематическая смена молодежного форума продлится с 15 по 20 июля.

По словам организаторов, тема выбрана, чтобы вовлечь молодых людей в формирование стратегии будущего казачьего движения на Кубани.

В смене принимают участие ребята в возрасте от 14 до 17 лет — учащиеся образовательных организаций казачьей направленности края.

Всего в этом году в рамках молодежного форума пройдет пять смен. Первая была посвящена школьному самоуправлению. Одной из тем форума в этом году также станет волонтерство. В этой смене примут участие представители добровольческих некоммерческих организаций и объединений.

Форум проходит в Северском районе края с 2005 года. За это время его посетили уже более 17 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году «Регион 93» посетят около 2 тыс. юношей и девушек.

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