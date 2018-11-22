На форуме SIFT подписали соглашение о реабилитации космонавтов на курортах Кубани

Документ 22 ноября подписали министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди и руководитель «Научно-исследовательского испытательного Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Павел Власов.

Для этого разработают комплекс мероприятий по организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения российских экипажей космонавтов на базе здравниц Кубани. Организуют совместные маркетинговые и рекламно-информационные мероприятия.

«Мы уже провели первый этап отбора здравниц, они находятся в Туапсинском районе, Анапе и Сочи. Конкурс по отбору запустим в ближайшее время, а уже в следующем году на курорты края приедут космонавты для реабилитации. Кроме того, планируем в следующем году организовать в Сочи подготовку космонавтов по некоторым нормативам», — рассказал Павел Власов.

Христофор Константиниди отметил, что программы кубанских санаторно-курортных предприятий по оздоровлению и лечению, их оснащение и инфраструктура соответствуют мировым стандартам и не уступают европейским здравницам.

«На Кубани действуют более 190 здравниц, специализирующихся на профилактике и лечении практически всех известных заболеваний. Санатории, бальнеолечебницы и пансионаты с лечением работают по более чем 500 уникальным программам оздоровления и лечения с использованием наших богатых бальнеологических ресурсов», — цитирует министра курортов пресс-служба администрации Краснодарского края.

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