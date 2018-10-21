На форуме SIFT в Сочи санаторно-курортный потенциал края представят 250 предприятий

Основные мероприятия Международного туристского форума SIFT пройдут с 22 по 23 ноября на площадках комплекса «Адлер-Арена».

От Краснодарского края традиционно ожидается наибольшее число участников. Санаторно-курортный и туристский потенциал Кубани представят около 250 ведущих предприятий — сочинские отели, турбизнес Геленджика, Анапы, Туапсе, Горячего Ключа, Темрюка и других курортов региона.

В этом году на участие в форуме впервые заявились Республики Казахстан и Кабардино-Балкария, Московская, Ленинградская, Ростовская, Воронежская, Самарская, Кировская области и Ставропольский край.

Первые мероприятия форума начнутся 17 ноября. Откроют SIFT ознакомительно-образовательные туры от ведущих национальных туроператоров. А 22 ноября начнут работу основные площадки — XXV Международная туристская выставка «Курорты и Туризм. Сезон 2018-2019», XIX Международная специализированная выставка «Гостинично-ресторанный бизнес» и Конгресс «Стратегические вопросы и практические решения для внутреннего и въездного туризма в России», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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