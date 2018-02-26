На форуме в Армавире обсудили программы социально-экономического развития края

Подготовка стратегии социально-экономического развития Кубани до 2030 года вышла на завершающий этап.

Согласно документу, регион будет условно разделен на семь экономических зон. С представителями восточной и предгорной 26 февраля встретилась депутат Госдумы Наталья Костенко. Каждому муниципалитету предстоит написать свою стратегию развития. Для этого сначала необходимо проанализировать проблемы района: выяснить, чего не хватает для достижения лучших результатов, а затем реально оценить ресурсы и те отрасли, в которых можно двигаться вперед. И только тогда нужно приступать к созданию флагманских проектов, так называемых точек кипения, вокруг которых будет построена вся работа.

«Главные задачи реализации стратегии — это создание новых рабочих мест и пополнение бюджета муниципалитетов для дальнейшего развития. Для этого нужно посмотреть, какие у региона есть финансовые, природно-климатические и управленческие ресурсы», — сказала депутат Государственной Думы РФ Наталья Костенко.

Но развитие, как региона, так и каждого города или района, — это не «100-метровка, которую нужно выигрывать здесь и сейчас», говорили на встрече. Стратегия социально-экономического развития края — это долгосрочный марафон, который создается на десятки лет вперед, и в котором каждой из семи зон отводится своя роль.

«Все государственные программы, которые будут приниматься на территории края, в первую очередь будут предусматривать меры господдержки в зависимости от специализации зоны. То есть, если это восточная экономическая зона, то это, конечно, место поддержки предприятий промышленности, переработки и сельского хозяйства», — пояснил первый заместитель министра экономики Краснодарского края Андрей Палий.

Свои стратегии развития районы Кубани должны написать в течение 2018 года. Ну а на ближайшее время уже запланирован ряд совещаний по конкретным направлениям — это промышленность, сельхозпереработка и туризм.

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