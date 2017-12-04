На форуме в Лабинске обсудили проблемы ЖКХ

На встрече собрались представители местного самоуправления трех муниципалитетов. Кроме хозяев, присутствовали представители Курганинского и Мостовского районов.

На конференции говорили о поддержке фермеров, утилизации отходов, экономном распределении бюджета. Как отметила депутат Госдумы Наталья Костенко, чтобы повысить эффективность работы на местах и решить проблемы ЖКХ, всем уровням власти надо работать сообща.

«Форум очень важен. Если он будет развиваться, то станет серьезным инструментом и механизмом движения районов предгорья и их экономического, культурного, инвестиционного развития. Мы часто принимаем федеральные законы, но не сопровождаем их реализацию в регионах. Муниципалитетам просто негде взять информацию, как реализовывать этот законопроект», — сказала депутат Государственной думы РФ от Краснодарского края Наталья Костенко.

Ряд проблемных вопросов, которые обсуждали на форуме в Лабинске, Наталья Костенко проконтролирует лично. Теперь ими займутся на федеральном уровне. Подобные межмуниципальные конференции будут проводить регулярно.

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