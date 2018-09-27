На футбольный матч России и Турции в Сочи продали около 12 тыс. билетов

Матч Лиги наций пройдет 14 октября на стадионе «Фишт».

Вместимость арены составляет 44 тыс. 287 зрителей. По данным Российского футбольного союза, на матч уже продано около 12 тыс. билетов.

Ранее РФС открыл продажу билетов на матч Лиги наций Россия — Швеция, который пройдет 11 октября в Калининграде на стадионе, вмещающем 35 тыс. 16 человек. На данный момент на игру продано 25 тыс. билетов.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам от самой сильной А до самой слабой D. В каждой лиге участники делятся на группы, в которых проводится турнир в два круга.

Худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Сборные России и Турции играют во второй группе лиги B, в ней же выступает команда Швеции. Турецкая сборная провела два матча и набрала три очка, столько же в активе у россиян после одной игры, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 сентября сборная России по футболу победила команду Турции в матче Лиги наций.

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