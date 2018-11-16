На газон новороссийского стадиона «Центральный» потратят 1,8 млн рублей

Сейчас на футбольной арене газон находится в неудовлетворительном состоянии.

В ноябре стало известно, что на восстановление футбольного поля с натуральным покрытием потратят 1 млн 854 тыс. рублей. Эта информация размещена на сайте госзакупок.

Планируется сделать ремонтный подсев газона. Дата начала работ пока не известна, пишет «Наша газета Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Спартак» победил «Черноморец» в 1/16 Олимп — Кубка России со счетом 0:1. После матча ФК «Спартак» пожаловался на качество газона на новороссийском стадионе.

Глава города Игорь Дяченко пообещал разобраться в ситуации и наказать виновных. После поражения в игре со «Спартаком» в ФК «Черноморец» сменили руководство.

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