На Geek Picnic в Краснодаре выступит группа «Наадя»

Фестиваль пройдет в Парке 30-летия Победы 15 и 16 сентября.

Концерт «Наади» состоится 16 сентября. Об этом сообщили в официальном аккаунте краснодарского Geek Picnic в Instagram.

«Наадя» — российская электропоп-группа, основанная певицей и музыкантом Надеждой Грицкевич в 2013 году. В 2017-м году у коллектива вышел альбом «Осколки».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», гостей фестиваля ждет множество разделов: биотехнологии и космос, экология и виртуальная реальность, криптовалюты и искусственный интеллект, adults only и цифровое право и так далее.

Фоторепортаж о том, как прошел первый Geek Picnic в Краснодаре, смотрите здесь.

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