На Геленджик обрушился сильный дождь

За час 15 августа в центре города выпало 30 мм осадков.

Ливни прошли на Черноморском и Азовском побережье края. Сильнее всего от стихии пострадал Геленджик — там выпала треть месячной нормы осадков. Улицы мгновенно оказались затоплены. С такими потоками не справились ливневки. Люди передвигались по колено в воде, автомобили тонули. Как уточнили в администрации курорта, никто не пострадал. Вода с улиц уже сошла, сейчас оценивается ущерб. Экстренное предупреждение будет действовать в городе и 16 августа.

В Анапе из-за непогоды жителей призвали не купаться в море в грозу. В Сочи есть опасность возникновения смерчей. Ветер и дожди повлияли на расписание движения паромов на Керченской переправе — она работает по фактической погоде. В полной готовности сейчас находятся экстренные службы на Азовском побережье. До конца суток там ожидают сильный шторм и ливни с грозой. Жителей и гостей спасатели призывают соблюдать меры безопасности.

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