На горнолыжных курортах Сочи увеличили число автобусов

До 15 апреля 2018 года будет действовать режим движения автобусов между нижними станциями канатных дорог в виде заказных перевозок.

На кольцевом маршруте «Шаттл А» («Горки Город» НСКД — «Альпика-Сервис» — ГК «Роза Холл» 3S — «Роза-Хутор» — «Альпика-Сервис» — «Газпром» — «Горки Город» улица Эстонская — «Горки Город» НСКД) работают три автобуса. Они курсируют с 7:15 до 23:30.

Такое же число автобусов ходит и по кольцевому маршруту «Шаттл В» («Роза Хутор» — «Альпика-Сервис» — «Горки Город» улица Эстонская — «Горки Город» НСКД — «Газпром» — «Альпика-Сервис» — «Роза Холл» 3S — «Роза Хутор»). На них можно уехать с 7:30 до 23:45.

С декабря в Сочи уже организовали перехватывающие парковки. Въезд на курорты поселка Красная Поляна на личных машинах ограничен. О наличии парковочных мест можно узнать на специальном информационном табло, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник