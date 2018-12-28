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Единый ски-пасс начал действовать 27 декабря на курортах «Роза Хутор» и «Газпром».

«В течение нескольких лет курорты Красной Поляны получали от своих гостей вопросы и предложения о введении единого ски-пасса. Наконец, опыт мировых горнолыжных курортов применен и в горном кластере Сочи», — отметила менеджер по специальным проектам службы маркетинга и рекламы горно-туристического центра «Газпром» Екатерина Черненко.

По ее словам, первые продажи идут, спрос есть. Горнолыжники обменивают ранее купленные сезонные ски-пассы на курорты «Газпром» или «Роза Хутор» на единый.

«По итогам первых продаж можно сказать, что этот долгожданный продукт пользуется спросом, и наши гости его охотно покупают. Уверены, что его популярность в ходе сезона будет только расти», — цитирует директора департамента по розничным продажам курорта «Роза Хутор» Леонида Зиченкова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи с 1 декабря стартовал горнолыжный сезон. Курорты «Роза Хутор» и «Газпром» подписали договор о введении единого ски-пасса в зимнем сезоне 2018-2019 годов. По единому ски-пассу горнолыжники и сноубордисты получают право кататься на трассах двух курортов — ГТЦ «Газпром» и «Роза Хутор». Для них доступно 135 км трасс. Гостям предложат несколько тарифов: разовый, сезонный абонемент и абонемент на несколько дней.

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