На горнолыжных трассах в Сочи начались тестовые катания и открылись канатные дороги

Горнолыжные комплексы Сочи 25 ноября открыли часть своих трасс для тестового катания. Первыми на склоны вышли инструкторы и спасатели, которым предстоит оценить качество снежного покрова и безопасность спусков.

«Мы с сегодняшнего дня открыли канатные дороги для общего пользования всех наших гостей. Тестовые катания проводим для того, чтобы опробовать трассы, наши инструкторские школы и спасатели проверят трассы на безопасность», — рассказали пресс-службе курорта «Горки Город».

Тестовые спуски 25 ноября также проходят на курорте «Роза Хутор».

«На курорте уже достаточно снега, чтобы открыть для гостей первые несколько километров трасс. Если снежный покров увеличится, то зона катания будет расширена», — отметили в пресс-службе «Розы Хутор».

Для гостей курорта открыли две так называемые синие трассы для тех, кто уверенно стоит на лыжах, а также две красные трассы для более опытных горнолыжников.

Официально массовый сезон катания в Красной Поляне откроется не раньше 15 декабря. В этом зимнем сезоне ожидают рост турпотока на 7% по сравнению с прошлым, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре власти Сочи заявили, что горнолыжные курорты загружены на 90%.

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