На горных курортах Сочи часть трасс закрыли для катания из-за снегопада

Временно закрыты трассы на Южном склоне и вершине Роза Пик.

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» в связи с прошедшим 13 января снегопадом, плохой видимостью и сложной лавиноопасной обстановкой была закрыта для катания зона выше 1,8 тыс. м.

В горно-туристическом центре «Газпром» также сообщили о временном закрытии нескольких трасс на курортах «Альпика». На склоне Лаура трассы для катания открыты, так как расположены на плато Псехако, а не на хребте Аибга.

На курорте «Горки Город» трассы открыты, но из-за сильного снега по ним практически невозможно кататься, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в связи с погодными условиями по 14 января в Сочи был введен режим повышенной готовности служб.

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