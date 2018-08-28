На горных курортах Сочи зафиксировали рекорд посещаемости

В этом летнем сезоне «Горки Город» уже посетили около 230 тыс. человек.

Количество гостей возросло почти в три раза по сравнению с прошлыми сезонами.

Ежегодно горные курорты Сочи расширяют количество и качество инфраструктуры для летнего отдыха россиян. Например, для любителей горных пейзажей и активного туризма постоянно работают маршруты для пеших прогулок, веревочный парк и те участки канатных дорог, которые зимой недоступны для посетителей без горнолыжного снаряжения.

В Нижнем городе появились специализированные детские игровые зоны и спортивные площадки. На центральной площади отметки + 960 м появился Стрелецкий двор и заработала интерактивная площадка «Русь колокольная».

В «Горки Байк Парке» в этом году провели Кубок и чемпионат России по даунхиллу, а к следующему сезону байк-парк увеличится в два раза.

Популярностью туристов также пользуется горноклиматическая зона «Цирк-2», где этим летом открылся палаточный лагерь и появилась возможность провести ночь под звездами. Ежедневно Альпийские луга, водопад Медвежий и пик Черная Пирамида посещают около 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба курорта «Горки Город».

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