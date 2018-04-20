На горячую линию Роскомнадзора по Telegram поступило 20 тыс. обращений

В ведомстве пояснили, что лишь в 3–5% сообщений ставились конкретные вопросы о возможной блокировке сторонних ресурсов в ходе мероприятий по ограничению доступа к мессенджеру.

По словам чиновников, большая часть звонков — спам. По мнению экспертов, это делают из мести недовольные блокировкой мессенджера.

Горячая линия по вопросам блокировки Telegram была создана 17 апреля в связи с сообщениями о сбоях в работе некоторых сторонних интернет-ресурсов. В большинстве опрошенных компаний, у которых возникли проблемы из-за недоступности IP-адресов на этой неделе, говорят об отсутствии претензий.

Поступившую информацию проверяют специалисты, сообщают «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск о блокировке Telegram в России. Мессенджер заблокируют незамедлительно. Ограничение доступа будет действовать до предоставления ФСБ ключей для дешифрования переписки. Провайдеры 16 апреля начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Роскомнадзор также заблокирует VPN-сервисы для обхода блокировки мессенджера Telegram.

Пресс‐секретарь президента Дмитрий Песков завел себе аккаунт в мессенджере ICQ. В Роскомнадзоре сообщили о том, что потребуют удалить мессенджер Telegram из AppStore и GooglePlay.

Причиной блокировки Telegram стал отказ руководства компании предоставить ФСБ ключи шифрования, необходимые для декодирования переписки фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге, совершенном в апреле 2017 года.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник