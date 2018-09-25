На Гран-при «Формулы-1» в Сочи выступят DJ Groove и Whicked Hayo

Диджеи выступят на Центральной площади Олимпийского парка в рамках уикенда Гран-при России 2018.

На главной сцене парка 29 сентября с 18:00 до 19:00 перед концертом рок-группы «Би-2» выступит DJ Groove. Один из самых известных диджеев России играет в стилях хаус, драм-н-бэйс, поп, электро, техно.

На той же сцене 30 сентября с 17:30 до 19:00 перед концертом рэпера Басты выступит диджей из Бельгии Whicked Hayo. Его жанр — смесь электронной танцевальной музыки, рока и альтернативы.

Музыкальная программа российского этапа «Формулы-1» откроется концертом группировки «Ленинград». Сергей Шнуров 28 сентября выступит в Ледовом дворце «Большой». Сбор гостей — в 21:00, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Гран-при России «Формулы-1» пройдет 28-30 сентября в Сочи. Из-за гонок ограничат движение на прилегающих к Олимпийскому парку дорогах.

В Олимпийском парке на время «Формулы-1» введут специальный режим безопасности.

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