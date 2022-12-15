На грани финансового краха: Илон Маск продолжает распродавать акции Tesla

После покупки Twitter Маск перестал быть самым богатым человеком планеты.

Один из богатейших людей планеты Илон Маск, похоже, столкнулся с финансовыми трудностями. Одиозный миллиардер за три дня продал акции компании Tesla на общую сумму около 3,6 миллиарда долларов. Злые языки на Западе заговорили о скором начале финансового краха нового владельца Twitter. Он уже уступил место самого богатого человека мира президенту Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно.

В общей сложности с 12 по 14 декабря генеральный директор Tesla продал 22 миллиона акций своего бизнеса по производству электромобилей. Это уже вторая масштабная распродажа акций автомобильного концерна. В прошлом месяцу Маск избавился от 19,5 млн акций Tesla на сумму $3,95 млрд. Всего же с начала года бизнесмен продал 94 202 321 акции Tesla по средней цене $243,46, получив за это примерно $22,93 млрд.

После продажи ценных бумаг западные инвесторы забеспокоились действиями предпринимателя. Они полагают, что Маск распродаёт ценные бумаги своего главного актива, чтобы направить вырученные средства на развитие социальной сети Twitter, пишет Reuters. Агентство отмечает, что многие инвесторы Tesla пришли в ярость после решения Маска.

Продажа крупных пакетов акций Tesla сказалась и на их рыночной цене. По итогам трех торговых сессий стоимость бумаг Tesla упала почти на 12 процентов, до 155,3 доллара за акцию. Всего же с конца сентября акции автоконцерна по производству электромобилей упали на 40 процентов.

Несмотря на продажу акций Tesla состояние миллиардера продолжает падать. За минувшие сутки оно уменьшилось на 4,5 миллиарда долларов до 176,8 миллиарда. В результате Илон Маск перестал быть самым богатым человеком планеты, уступив первое место в рейтинге Forbes Real Time Billionaires президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно и его семье.

После покупки социальной сети Twitter Маск начал реформирование компании и масштабные увольнения. Из-за этого состояние предпринимателя уменьшилось еще на 74 миллиарда долларов.

Все больше вопросов вызывает другое детище Илона Маска — компания спутникового интернета Starlink. Недавно ее действиями возмутились в Китае. Исследования показали, что спутники компании не соблюдают безопасные дистанции на орбите, что может стать угрозой всей космонавтике. Кроме того, спутников так много, что они мешают другим космическим аппаратам и астрономам.

Ранее пенсионерки из «Отрядов Путина» записали видеообращение к Илону Маску. Они потребовали от американского миллиардера убрать свои спутники Starlink с территории Украины, а взамен пообещали ему политическое убежище в России.