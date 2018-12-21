На границе Туапсинского и Апшеронского районов перекроют движение транспорта

Это связано с ремонтом железнодорожного переезда на трассе Майкоп — Туапсе между селом Навагинским и станицей Куринской.

Движение автомобилей ограничат 24 декабря с 11:00 до 16:00. Проезд будет возможен только для машин экстренных служб.

Планируется, что отремонтируют полотно железнодорожного переезда. Здесь также заменят рельсы для повышения надежности железнодорожного пути и обеспечения безопасности при движении поездов.

В администрации туапсинской дистанции пути заверили, что ремонтники уложатся в обещанный срок, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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