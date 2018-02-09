На игры ЧМ по футболу — 2018 запретили проносить селфи-палки

Они запрещены потому, что могут использоваться в качестве орудия при возникновении конфликтов.

На стадион нельзя брать с собой селфи-палки и зонтики длиной более 25 см, штативы для фото- и видеотехники, а также дроны.

Утвержденные ФИФА правила поведения зрителей на стадионах во время ЧМ-2018 включают список почти из 50 запрещенных предметов. Болельщики смогут оставить их в камерах хранения. В случае проноса предметов из этого списка нарушителя удалят с игры.

В оргкомитете «Россия-2018» добавили, что правила могут корректироваться — например, в случае с зонтиками, сообщают «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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