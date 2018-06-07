На Имеретинской набережной Сочи откроется светомузыкальный фонтан

Объект установят между рестораном «Высота» и парк-отелем «Арфа» 16 июня.

К этому времени там завершат все строительные работы, состоится запуск воды. Церемония открытия пройдет 29 июня.

Глава города Анатолий Пахомов с проверкой обошел пляжные территории Адлерского района. Главная претензия к арендаторам — отсутствие планировки. Шезлонги местами установлены на булыжниках, что не соответствует высоким стандартам, на которые туристы рассчитывают, приезжая в Сочи.

Анатолий Пахомов подчеркнул, что планировка пляжей — это обычная мировая практика, и разравнивать гальку обязаны все курортные города. Бугров и крупных камней здесь быть не должно — все это доставляет дискомфорт отдыхающим. Объяснять преимущества планировки главе города пришлось на каждом пляже, которыми в Имеретинке управляют близлежащие отели.

Эта работа учитывается при присвоении мировыми экологическими организациями почетной награды «Голубой флаг». Выдается он за лучшую пляжную территорию. В Имеретинке развевается два таких флага, поэтому соответствовать высоким стандартам качества здесь обязаны вдвойне. Как оказалось, выполнять свои обязательства арендаторам пляжей мешает Росприроднадзор, руководствуясь тем, что планировка с помощью техники — это нарушение природоохранного законодательства.

«Я думаю, что между федеральными и муниципальными властями мы установим взаимодействие, и контрольные органы не будут мешать нашим предпринимателям оказывать качественные услуги. Сегодня наши пляжные территории выглядят не хуже, а иногда и значительно лучше, чем те же пляжи Испании», — отметил Анатолий Пахомов.

Глава города 10 июня вернется на местные пляжи с повторной инспекцией, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президенту во время «Прямой линии» 7 июня задали вопрос, касающийся пляжа в Якорной Щели в Сочи. Сегодня часть береговой линии нуждается в благоустройстве. Как пояснил Вениамин Кондратьев, эта территория находится напротив железнодорожной станции. Свободный доступ перекрывают заброшенные здания, которые находятся не в краевой собственности. По словам губернатора Кубани, сейчас проводится работа с федеральными коллегами, чтобы убрать строения и приступить к обустройству пляжа.

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