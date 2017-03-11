На «Интурмаркете» представили курорты Кубани

Курорты Краснодарского края представили на Международной выставке «Интурмаркет», которая проходит в Москве.

Санаторно-курортные и гостиничные предприятия Сочи, Краснодара, Геленджика, Анапы, Новороссийска, Горячего Ключа, Туапсинского, Апшеронского, Ейского и Темрюкского районов представлены консолидированным стендом.

Делегацию края возглавил министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.

«Традиционно наибольшим спросом пользуются предложения летнего морского отдыха, а также активные туры в горах, — пояснил он. — На нашем стенде в полной мере представлены эти направления отдыха, а также набирающие популярность винные туры, объекты сельского туризма».

В ходе выставки представители министерства проведут ряд деловых переговоров с представителями крупнейших туроператорских компаний, ведущих коммуникационных и рекламных агентств, а также коллегами из других туристических регионов России и зарубежья.

Выставка «Интурмаркет-2017» продлится до 13 марта. Это профильная туристическая площадка для расширения внутри отраслевого диалога и межотраслевых связей, которые помогают сформировать принципиально новые качественные туристические продукты и поднять уровень сервиса в индустрии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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