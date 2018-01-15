На инвестфоруме в Сочи команды правительства и участников сыграют в хоккей

Гала-матч состоится в Красной Поляне 16 февраля.

«Хоккейные матчи стали неотъемлемой частью спортивной программы экономических форумов, проводимых под эгидой фонда «Росконгресс». В этот раз в ледовой баталии сойдутся команды Правительства России и участников РИФ», — рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Матч пройдет в развлекательном центре «Галактика». Начало — в 10:30, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Российский инвестиционный форум проведут в Сочи с 15 по 16 февраля. Кубань представит на нем проекты по виноделию и переработке мусора. Стенд Краснодарского края на инвестфоруме сделают в футуристическом стиле.

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