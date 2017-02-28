На инвестфоруме в Сочи обсудили потенциал внутреннего туризма

Стратегию развития курортов и туризма в Краснодарском крае обсуждали за круглым столом в рамках Российского инвестиционного форума 28 февраля.

За прошлый год на курортах края отдохнуло более 15,5 млн туристов. Несмотря на такие цифры, борьбу за российского и иностранного отдыхающего необходимо усилить. Участники конференции предложили открывать новые гастрономические и винные направления, развивать бальнеологические комплексы и индустрию развлечений.

«Важно, чтобы турист, который перемещается в общественном транспорте, увидел улыбки. Приходя в кафе, рестораны, он должен чувствовать к себе хорошее расположение. И это главное — индустрия гостеприимства, чтобы уровень сервиса поддерживался на каждом этапе», — сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

В Сочи только на зимних курортах к этому времени отдохнули уже больше 300 тыс. туристов. Об этом говорили на круглом столе «Внутренний туризм, потенциал и барьеры». Там обсудили задачи, которые сейчас стоят перед этой отраслью. Одна из них — не допустить повышения цен на отдых.

«Для нас самое главное — это качество обслуживания, у нас хорошая инфраструктура, хорошая реклама идет в Сочи. Сейчас не повышать цены, а улучшать качество продукции, и будет тогда хороший сезон, круглогодичное обслуживание», — отметил заместитель главы Сочи Олег Ясюк.

«Я хотел бы подчеркнуть, что в этом году усилен механизм защиты прав потребителей, туроператоры выездного туризма сформировали персональные фонды», — сказал руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Российских отдыхающих в прошлом году стало больше на 15%, отметили в Ростуризме. Согласно статистике, свой отпуск 70% россиян хотят провести именно внутри страны. И больше половины сограждан едут на морские курорты, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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