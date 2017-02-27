На инвестфоруме в Сочи обсудили развитие человеческого капитала

В Сочи 27 февраля прошел круглый стол «Управление развитием человеческого потенциала» в рамках Российского инвестиционного форума. В мероприятии принял участие заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.

Участники дискуссии обсудили, из каких ресурсов складывается человеческий капитал и что влияет на его потенциал. Как отметил Сергей Гаркуша, сегодня его определяют именно ведущие отрасли Кубани. В первую очередь это курорты и туризм, сельское хозяйство и строительство, которые отличаются сезонностью работ. Именно в этих сферах в настоящее время занято наибольшее количество людей.

«Наша задача в том, чтобы сделать эти отрасли круглогодичными, и для этого в крае ведется огромная работа. Так, например, развитие курортов, ориентированность на отдых в межсезонье позволят не только улучшить качество сервиса, но и обеспечить круглогодичную занятость», — сказал Гаркуша.

В крае составляют прогноз востребованности кадров. В 2015 году анализ показал нехватку рабочих профессий, дефицит врачей и учителей. Поддержка этих специалистов сейчас на Кубани в приоритете.

Участники круглого стола обсудили еще одну проблему: большое количество трудовых ресурсов сосредоточено в крупных городах — в Краснодаре, Сочи, Новороссийске. По мнению Гаркуши, сейчас необходимо развивать именно сельские территории.

На дискуссии отметили актуальность решения вопроса неформальной занятости — это проблема всех регионов России. Задача на сегодня — защитить трудовые ресурсы. По данным замминистра труда региона, в 2015 году Кубань заняла первое место среди субъектов РФ по выявлению неформальной занятости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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