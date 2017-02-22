На инвестфоруме в Сочи обсудят территориальный брендинг

На Российском инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля обсудят проблемы территориального брендинга.

Дискуссия «Бренд региона как конкурентное преимущество бизнеса» состоится на стенде Краснодарского края. Модератором круглого стола выступит телеведущая и журналист Марианна Максимовская.

Участники рассмотрят условия эффективного взаимодействия бизнеса и регионов по созданию и продвижению территориального бренда, обсудят актуальные проблемы территориального брендинга.

В рамках форума состоится круглый стол «Проектное управление. Эффективный старт». В качестве модератора мероприятия приглашен советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ Павел Шестопалов. В программе дискуссии запланировано обсуждение перспектив проектного управления в системе региональных органов исполнительной власти. В рамках круглого стола рассмотрят механизмы по преодолению трудностей при внедрении проектного управления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре 2016 года принял решение перенести Международный инвестиционный форум «Сочи-2017» на февраль. В декабре 2016 года премьер подписал распоряжение о переименовании Международного инвестиционного форума, который ежегодно проходит в Сочи. Согласно документу, мероприятие будет носить название «Российский инвестиционный форум». Он пройдет 27-28 февраля.

«Кубань 24» будет освещать события инвестфорума в Сочи.

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