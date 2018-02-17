На инвестфоруме в Сочи подписали соглашения почти на 800 млрд рублей

Только Краснодарским краем заключено 212 соглашений на общую сумму 242 млрд рублей.

За время работы Российского инвестиционного форума было подписано 538 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 794,057 млрд рублей.

Интерес к этой площадке проявили 896 представителей российского делового сообщества, 204 представителя иностранных компаний. Среди них 487 компаний из России и 116 из других стран.

На РИФ-2018 года были представлены 83 субъекта РФ и главы иностранного дипломатического корпуса в РФ из 20 государств, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инвестфорум проходил в Сочи с 15 по 16 февраля. Краснодарский край подготовил самый крупный презентационный стенд. Его оформили в виде футуристического пространства.

Кубань на РИФ-2018 представила около 70 проектов по развитию санаторно-курортного комплекса. В первый день РИФ-2018 Краснодарский край заключил 173 соглашения. Представители Правительства РФ оценили инвестпредложения Кубани на РИФ.

Краснодарский край на инвестфоруме в Сочи заключил 212 соглашений.

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