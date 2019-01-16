Для реализации проекта в Павловском районе потребуется около 1 млрд рублей инвестиций.

Радиофармпрепараты предназначены для проведения позитронно-эмиссионной томографии при ранней диагностике онкологических заболеваний. Их будут производить с использованием инновационного оборудования и медицинских технологий. Проектная мощность центра достигнет 20 тыс. доз в год. Планируют создать 40 рабочих мест.

На форуме представят проект завода по переработке полимерных отходов и производства из них нового вида сырья и строительных материалов. Проектная мощность предприятия, которое расположится в Ейском районе, позволит ежегодно перерабатывать 7 тыс. 200 т полимерных отходов. Из них будут производить новый вид сырья и стройматериалов. Для инвестпроекта уже подготовили земельный участок. Сумма инвестиций составляет 168 млн рублей. Реализация проекта позволит организовать более 50 рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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