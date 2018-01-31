На инвестфоруме в Сочи представят проект тепличного комплекса за 17 млрд рублей

31 января в 10:24

Проект презентует Кущевский район. Объем инвестиций в комплекс составит 17,2 млрд рублей.

Для его строительства определен земельный участок примерной площадью 97,7 га. Это самый крупный проект среди муниципалитетов Кубани. Его реализация даст более 550 новых рабочих мест.

В составе комплекса возведут теплицы из облегченных конструкций на металлокаркасе, подсобные сооружения, площадку для сортировки и временного хранения готовой продукции, сооружения для хранения инвентаря и удобрений.

В департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края пояснили, что проект предлагает применение самой прогрессивной энергосберегающей технологии — выращивание овощных культур на малообъемной гидропонике с отоплением и освещением от газопоршневой теплоэлектростанции.

Планируется также использовать систему автоматизированного контроля и управления температурно-влажностным режимом теплицы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубань в 2017 году стала лидером по производству тепличных овощей.

Российский инвестиционный форум проведут в Сочи 15—16 февраля. Кубань представит на нем проекты по виноделию и переработке мусора. Стенд Краснодарского края на инвестфоруме сделают в футуристическом стиле.

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