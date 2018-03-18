На избирательных участках Краснодара выступают творческие коллективы и работают буфеты

18 марта в 09:17

Концертные программы для горожан подготовили коллективы филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, ТО «Премьера», коллективы и исполнители Домов и центров культуры, детских школ искусств города.

В течение дня на избирательных участках выступят 116 творческих коллективов и 166 исполнителей.

«Мы постарались сделать так, чтобы выборы президента России стали для горожан праздником — чтобы у всех, кто пришел на избирательный участок, создать хорошее настроение. Поэтому в концертных выступлениях задействованы как профессиональные творческие коллективы, так и коллективы народного творчества, детских школ искусств столицы Кубани», — рассказала начальник управления культуры администрации Краснодара Ирина Лукинская.

Также почти на всех избирательных участках города работают буфеты, в которых можно купить свежую выпечку, салаты, другие блюда и напитки.

На территориях, прилегающих к девяти избирательным участкам, организована работа выездных шашлычных. Например, недалеко от общежития КубГУ на улице Димитрова, 170, у здания школы ДОСААФ на улице Брянской, 6, рядом с филиалом библиотеки имени Горького на улице имени Героя Яцкова, 6, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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