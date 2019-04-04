На ж/д станции Армавира безработный украл медные кабели на 500 тыс. рублей

Мужчину задержали. В его отношении возбудили уголовное дело.

В полицию поступило сообщение о том, что со склада на станции похитили имущество, принадлежащее железнодорожному предприятию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Оперуполномоченные выявили безработного местного жителя 1972 года рождения, которого подозревают в совершении кражи. Полицейские установили, что злоумышленник на территории железнодорожной станции Армавир вечером при помощи монтировки взломал замок входной двери одного из склада. Оттуда он похитил медные кабели общей массой около 1 т и детали контактных сетей различных модификаций.

Сумма ущерба составила более 500 тыс. рублей. Установлено, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за разбой.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.